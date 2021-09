Astăzi începe concursul pentru ocuparea postului de director, în școli Astazi incep concursurile pentru ocuparea posturilor de directori ai unitatilor de invatamant preuniversitar. Depunerea dosarelor de inscriere la proba scrisa pe platforma informatica dedicata va avea loc in perioada 15-26 septembrie. Examenul se va desfașura la 15 octombrie, rezultatele finale fiind afișate la 20 octombrie, dupa rezolvarea contestațiilor. Intre 15 noiembrie si 8 decembrie se va derula […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul Constantin Adrian Gluga a castigat concursul pentru ocuparea functiei de sef al inspectoratului de politie judetean I la Inspectoratul de Politie Judetean Constanta. Reamintim ca azi, 24 august 2021, Inspectoratul General al Politiei Romane a organizat un concurs pentru ocuparea functiei de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara ca pentru prima data din comisia de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de directori de unitati de invatamant vor face parte si reprezentanti ai firmelor care au puternice departamente de resurse umane. "Asta seara va aparea…

- Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, cu sediul in Carei, județul Satu Mare, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale vacante, de ingrijitoare I M. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Inspectorul școlar general Virgil Blage așteapta explicații și masuri din partea directorilor acestor unitați de invațamant și considera ca existența unora dintre ele nu se justifica.

- Eveniment Un nou concurs pentru ocuparea funcției de director general al Casei de Sanatate iulie 2, 2021 10:06 Casa Naționala de Asigurari de Sanatate organizeaza un nou concurs pentru ocuparea postului vacant de director general al Casei de Asigurari de Sanatate a județului Teleorman, transmit reprezentanții…

- Sorin Cimpeanu a explicat de ce a decis sa mute din iulie in septembrie debutul concursurilor pentru directorii de școli. Ministrul spune ca mulți aveau nevoie de un ”moment de respiro”, dupa un an și jumatate in care nu au predat, iar unii aveau programata vacanța cu concedii in strainatate.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat data la care vor incepe concursurile pentru ocuparea posturilor de directori de unitati de invatamant. Pe 14 septembrie incep concursurile pentru ocuparea posturilor de directori de școli. „Metodologia de concurs a fost avizata, urmand sa se regleze o serie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca pe data de 14 septembrie vor incepe concursurile pentru ocuparea posturilor de directori de unitati de invatamant. ‘Metodologia de concurs a fost avizata, urmand sa se regleze o serie de aspecte la nivel de detaliu. Concursul va debuta la…