- Numarul tot mai mare de cazuri de COVID-19 incepe sa fie problematic pentru sistemul medical ieșean. In Terapia Intensiva lucrurile nu stau foarte rau, rata de internare la ATI este mult mai mica fața de valul 4 al pandemiei de COVID-19, arata dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iași. In schimb, a crescut…

- Dupa mult timp de la debutul vaccinarii, in ultimele zile, numarul noilor infectati cu Covid in judet l-a depasit pe cel al persoanelor care se vaccineaza anti-Covid. Totodata, in doar trei zile s-au infectat peste 2.000 de ieseni, si asta in timp ce vaccinarile s-au prabusit. „Ne indreptam din pacate…

- Daca pe 11 ianuarie erau internati doar opt copii, ieri erau 24. Mai mult de jumatate din copiii internati sunt cu varsta sub trei ani. Numarul copiilor depistati cu COVID si internati la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi a crescut constant, fiind aproape triplu fata de saptamana trecuta. Daca…

- Spitalul modular de la Letcani este pregatit sa intampine un nou val pandemic. Cu doar cateva saptamani in urma, in interiorul spitalului rasunau senzorii care avertizau asupra concentratiei prea mari de oxigen, iar personalul era nevoit sa stea cu usile de acces deschise, ca sa elimine orice pericol…

- Ieri, la nivelul judetului Iasi au fost raportate 39 de noi cazuri de infectie cu COVID-19. Incidenta scade in continuare, dar raportul dintre numarul de internari si externari, chiar daca sunt putine cazuri, este nefavorabil. Au fost internati 15 noi pacienti cu Covid, si doar doi au parasit spitalul…

- De astazi, toate cazurile noi de infectare cu virusul Sars Cov 2 de la Iasi sunt preluate doar de Spitalul de Boli Infecțioase. Directorul Directiei de Sanatate Publica, Vasile Cepoi, a precizat ca pacienții care necesita un aport mai mare de oxigen vor ramane in secția mobila a Spitalului de Boli Infecțioase,…

- La spitalul modular suport Covid de la Letcani, astazi, va mai fi internat inca un pacient in sectia de Terapie Intensiva pentru a completa numarul de paturi existent in cele doua saloane rezervate acestora. In saloanele pacientilor infectati cu virusul Sars CoV-2, care nu au forme severe de boala,…

- In ciuda scaderii numarului de cazuri la nivel generalizat in Romania, Iasul se pastreaza in continuare in pozitiile fruntase la nivel national daca analizam numarul de noi infectari. La raportarea de ieri a Directiei de Sanatate Publica, pentru ultimele 24 de ore au fost identificate 225 de cazuri…