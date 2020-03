Astăzi, în jurul prânzului, vin rezultatele pacientului mort la UPU Panica ieri in Argeș dupa ce un barbat in varsta de ani a murit la UPU, in SJ Argeș, fiind adus cu ambulanța de la Costești. Primul gand al tuturor a fost ca este vorba despre prima victima a covid-19, iar vestea s-a intins cu repeziciune. Informația a fost insa infirmata de dr. Adrian Streinu-Cercel, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rable fara frane sau lumini, scoase de RAR de pe drumurile publice. Din aproape 70.000 de masini controlate, jumatate aveau deficiente tehnice majore. Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, pe parcursul anului trecut, 69.130 de vehicule, la nivelul intregii țari. In…

- # Pesta porcina loveste din nou! A doua ferma ca marime din judet a fost lovita Dupa ce acum o luna a facut ravagii la cea mai mare ferma de porci din județul Argeș, la ferma Danbred Slobozia, unde au fost sacrificați peste 30.000 de porci, a venit randul fermei Macro Suin din Costești sa […]

- Instanța a stabiliat azi ca edilul Ion Baicea se poate intoarce la primarie, dupa ce a fost suspendat de prefectul județului Argeș, in urma procesului cu Agenția Naționala de Integritate (ANI): ”Instanța: anuleaza ordinul 21/28.01.2020 și il repune pe Ion Baicea in funcția de primar. Instanța a suspendat…

- Porcii omorati la ferma Macro de la Costesti, gazati in masini ermetice si ingropati pe camp, in moarte clinica. Dupa declansarea unui nou focar de pesta porcina africana in ferma de suine MACRO de la Costesti, proprietarii au trecut, potrivit impunerilor legale, la omorarea si ingroparea acestora.…

- Romanul infectat cu coronavirus este din județul Argeș și se afla in acest moment in carantina, pe vasul de croaziera Diamond Princess. Informația a fost confirmata oficial de autoritați.

- Romanul de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anuntat Ministerul Roman de Externe. Acesta este din Argeș. Informația ne este confirmata de prefectul județului Argeș, Emanuel Soare: ”Va pot confirma ca este din Argeș. Acesta nu va fi adus in țara, ci va fi tratat la…

- Update! Zeci de școli din Argeș au anunțat suspendarea cursurilor. Informația ne este furnizata de subprefectul județului Argeș, Adrian Bughiu. Iata și lista școlilor inchise astazi din cauza vremii: 11 școli și un liceu din Argeș, inchise din cauza vremii. Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile,…

- Mai multe strazi din centrul orașului Alba Iulia au ramas fara curent in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 10.00. Cititori ai ziarului Alba24, care locuiesc pe strada Mihai Eminescu din municipiu, au sesizat in jurul orei 12.30, problema și au declarat ca stau fara curent electric de cateva…