Stiri pe aceeasi tema

- Sambata 24 Octombrie Rotary Club Alba Iulia alaturi de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotaract Alba, Interact Alba și Rotakids Alba Iulia au organizat un eveniment pentru a marca Ziua Internaționala a Poliomielitei. Evenimentul a facut parte dintr-o serie de evenimente de același fel organizate…

- Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri greva japoneza Foto: Atena Teognoste Membrii Federatiei SANITAS declanseaza miercuri la nivel national greva japoneza, o forma de protest care nu presupune întreruperea activitatii, a anuntat organizatia sindicala din sanatate. "…

- Ziua de 1 octombrie are o insemnatate speciala in intreaga lume, dar intr-un mod mult mai amplu pentru persoanele in varsta, astazi fiind sarbatorita Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice. Sarbatoarea varstnicilor a fost instituita in decembrie 1990 de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor…

- La 1 octombrie marcam Ziua Internaționala a oamenilor in etate. Ziua bunicuțelor și a buneilor noștri. Care ne iubesc la orice virsta și mereu așteapta apelurile și vizitele noastre – fie și grabite și scurte, pentru ca pe urma, in singuratate, sa-și aminteasca iar și iar fiecare vorbulița a nepoților…

- Municipiul Bistrita se implica pentru a treia oara in organizarea Zilei Internationale a Reciclarii Deseurilor Electrice, alaturi de Asociatia RoRec si partenerii locali de colectare. Ziua Internationala a Reciclarii Deseurilor Electrice este initiativa WEEE Forum, o asociatie internationala non-profit…

- Conducatorii a doua federatii de pensionari au anuntat joi organizarea unui miting in fata Guvernului pe data de 1 octombrie, de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, in semn de protest fata de mai multe masuri pe care le considera abuzive fata de pensionari adoptate recent de ministrul Muncii…

- Ziua Internationala a Sportului Universitar se sarbatoreste in fiecare an la 20 septembrie, incepand cu anul 2016. Proclamata oficial de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), Ziua Internationala a Sportului Universitar are scopul de a crea legaturi intre…

- Ziua Mondiala a Fotografiei marcheaza inventarea procedeului de realizare a unei fotografii numit „daghereotipie”. Invenția a fost realizata de Louis Jacques Mande Daguerre impreuna cu Joseph Nicephore Niepce, apoi cu fiul acestuia, Isidore.