Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 12 Februarie: Ziua Internaționala a Clatitelor. Cu gem, cu ciocolata, cu branza, cu carne, ne incanta papilele inca din Evul Mediu 12 Februarie: Ziua Internaționala a Clatitelor. Cu gem, cu ciocolata, cu branza, cu carne, ne incanta papilele inca din Evul Mediu Un motiv in plus de sarbatoare…

- Victor ne-a scris pe Whatsapp in aceasta dimineața inca de la ora 6:30 ca este blocat la ieșirea din comuna Baraganul, in județul Braila, aflat sub cod roșu de viscol și vant. El a ramas inzapezit de aseara, de la ora 21, cand venea din București și spre indrepta spre casa, in Braila. Deși a... View…

- Bogdan a ajuns primul azi, mai devreme decat de obicei, deși Bucureștiul era blocat de zapada. El crede ca cei care pleaca atat de devreme dimineața sunt plugurile societații pentru ca deschid drumurile la propriu. Cat despre Shurubel și Ionuț, ei au avut parte de situații mai dificile.

- Ionuț ar da o lege prin care pozele editate sa fie marcate corespunzator: Aceasta persoana arata altfel in realitate. Bogdan ar vrea ca tot poporul roman sa treaca pe harduri SSD. Iar Shurubel vrea o regula prin care conflictele din trafic sa se rezolve prin concursuri de dans.

- Shurubel nu ii mai suporta pe oamenii care lasa hainele in cabina de proba in care au intrat cu ele. Ionuț are o problema cu cei care arunca pe jos sticlele de bere la petreceri, iar pe Bogdan il enerveaza saniile de pe partia de schi, crede ca sunt foarte periculoase.

- Nicu le-a promis lui Bogdan, Shurubel și Ionuț, dar și ascultatorilor, ca nu va mai arunca niciodata țigari pe strada. El iși exprimase entuziasmul dupa ce a reușit sa-și arda haina atunci cand era la volan și a incercat sa arunce un chiștoc pe geam.

- Sondaj Eurostat: Suntem pe locul 5 in topul țarilor cu cei mai galagioși vecini. 20,1% dintre romani sunt deranjati de zgomotele produse de vecini. Europenii cei mai deranjați de zgomote: Malta 28,2% Germania 27,8% Olanda 27.1% Portugalia 23.0% Romania 20.1%

- In urmatorii ani, Romania va trebui sa creasca bugetul alocat sanatatii si sa ne apropiem de procentele UE. In momentul de fata, Romania aloca 5,6 la suta din PIB pentru Sanatate, in timp ce Uniunea Europeana aloca 9 procente. La Iasi, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a precizat ca la inceputul…