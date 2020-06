Stiri pe aceeasi tema

- ANAF reaminteste ca astazi expira termenul pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale,…

- Declarația Unica 2020. Maine, 30 iunie 2020, este ultima zi in care poate fi depusa Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a postat, pe pagina sa de Facebook, un model al declaratiei unice.

- Termenul de depunere a declarației unice este 30 iunie, arata Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat.Declaratia unica trebuie depusa pentru declararea venitului realizat in anul 2019 și estimarea obligațiilor fiscale pentru anul 2020. Informațiile trecute in formular sunt…

- Declarația Unica 2020. Se apropie termenul limita pana la care poate fi depusa Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, anunta, vineri, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), pe pagina sa de Facebook, unde posteaza si un model al declaratiei.

- bull; Termenul de depunere a fost prorogat pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, termenul de depunere a formularului "Declaratie…

- ANAF recomanda depunerea Declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul serviciului "Spatiul Privat Virtual" (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro."In conditiile actuale, cand este foarte importanta respectarea distantarii sociale, Agentia Nationala…

- ​Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a marit numarul de documente pe care le accepta în vederea înregistrarii de la distanța în Spațiul Privat Virtual (SPV), informeaza instituția.Aprobarea înrolarii în mediul electronic în Spațiul Privat Virtual…

- Persoanele fizice obligate sa depuna declaratia unica beneficiaza de o noua pasuire, a doua in acest an. Termenul pentru depunerea declaratiei si, implicit, pentru plata obligatiilor fiscale aferente a fost prelungit. In plus, autoritatile au reglementat si acordarea unor bonificatii…