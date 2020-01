Stiri pe aceeasi tema

- Anatolie Postolachi este candidatul PLDM pentru alegerile parlamentare noi in circumscripția uninominala nr. 38, Hancești.Anatolie Postolachi s-a nascut in satul Buțeni, raionul Hancești, are 47 de ani și este jurist de profesie.

- Democrații au decis pe cine inainteaza la alegerile parlamentare noi din circumscripția Hincești. Este vorba despre Ion Mereuța, care a ocupat anterior funcția de șef al Oficiului teritorial Hincești al Cancelariei de Stat.

- Comisia Electorala Centrala, cu votul unanim al membrilor prezenți a inregistrat Blocului Electoral UNIREA, pentru participarea la alegerile parlamentare noi, in circumscripția nr. 38 Hancești. Urmeaza desemnarea candidatului Blocului UNIREA pentru aceste alegeri.PUBLIKA.

- Dupa ce Maia Sandu a anuntat ca Olesea Stamate este candidatul PAS pentru acest scrutin, cei de la PPDA au dezvaluit ca-l vor propune pe deputatul din primul Parlament, unionistul Mihai Druta. Declaratiile au fost facute de vicepresedintele PPDA Alexandru slusari pentru PUBLIKA TV.

- Ex-ministra Justitiei in Guvernul Sandu, Olesea Stamate, este candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de deputat in alegerile parlamentare noi din circumscriptia Hancesti, ce se vor desfasura pe 15 martie. Anuntul a fost facut de lidera PAS, Maia Sandu, pe pagina sa de Facebook.

- In cateva zile, Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) iși va anunța candidatul in cadrul alegerilor parlamentare noi in circumscripția Hincești. Despre aceasta a anunțat Maia Sandu menționand ca PAS discuta cu Platforma DA in vederea nominalizarii unui candidat comun.

- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi incepe desemnarea și inregistrarea candidaților la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 in circumscripția electorala uninominala nr. 38, municipiul Hincești.

- De astazi, 15 ianuarie si pana pe 24 ianuarie, cei care doresc sa candideze la functia de deputat pe Circumscriptia electorala uninominala numarul 38, municipiul Hancesti, pot depune dosarele pentru inregistrarea grupurilor de initiativa care sa colecteze semnaturi in vederea sustinerii candidatilor.