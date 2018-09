Astăzi este ultima zi de depunere a actelor pentru sprijin financiar în sectorul zootehnic Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca luni, 3 septembrie 2018, este ultima zi de depunere a documentelor specifice prevazute de articolul 78 alin. (3) literele a) și b) din Ordinul MADR nr.619/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, pentru fermierii care au depus cerere unica prin care au solicitat in Campania 2018 sprijin cuplat in sectorul zootehnic – speciile ovine și caprine. In conformitate cu prevederile articolului 781, alin. (3) din Ordinul mai sus menționat, documentele specifice, respectiv adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

