Gloria Buzau iși afla, astazi, adversara pe care o va intalni in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, in urma tragerii la sorți care va avea loc de la ora 15.30, la Casa Fotbalului. Echipa buzoiana s-a calificat, in premiera, in aceasta faza, dupa victoria cu 2-1 in fața divizionarei C Dacia Braila. Cele 32 […] Articolul Astazi este tragerea la sorți! Cu cine poate pica Gloria in 16-imile Cupei Romaniei apare prima data in Opinia Buzau .