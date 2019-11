Stiri pe aceeasi tema

- Deși principiul interesului superior al copiilor este bine definit juridic, situația copilului in Romania ramane una critica, cu peste o treime dintre copii traind sub pragul saraciei, cu un clivaj cronic intre urban și rural in ceea ce privește drepturile de baza – sanatate, educație, viața - și un…

- Știați ca aproximativ 50% din vizitele la medicul pediatru sunt cauzate de infecțiile respiratorii recurente?* Pentru a susține imunitatea copilului tau, Walmark vine cu o noua gama de produse: Minimarțienii PROimun. Cu gust placut și ușor de inghițit, cu familiarii minimarțieni pe ambalaj, dar și…

- Avem in plata 60.322 de copii, in primele noua luni ale anului fiind alocata pentru plata acestor drepturi 74.898.388 lei. Suma pentru plata acestor drepturi a crescut ca urmare a majorarii cuantumului alocatiei de stat incepand cu luna aprilie a anului curent. Pana acum, cele mai mari sume erau…

- Mamele sau persoanele care au in intretinere copii cu varsta pana la 3 ani ar urma sa beneficieze lunar de vouchere valorice in valoare de 150 de euro, destinate achizitiei de servicii de asistenta si ingrijire a copilului, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere la Senat. Mai exact,…

- Episcopul Eparhiei Reformate de Ardeal Bela Kato a afirmat intr- un interviu acordat cotidianului transilvanean de limba maghiara Kronika, ca situatia maghiarilor din Transilvania este similara celei a copiilor cu parinti divortati, iar soarta copilului – care se afla de o suta de ani in grija tatalui…

- Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au organizat mai multe activitați pentru a marca Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului – 9 octombrie. Astfel, in cadrul proiectului-concurs „Holocaustul prin ochii copiilor”, ajuns la ediția a VII-a, elevii din clasele…

- Pentru orice parinte, momentele de furie ale copilului reprezinta intotdeauna o provocare. O provocare ce solicita de fiecare data gasirea unor modalitați potrivite de a gestiona atat trairile copilului, cat și pe cele proprii, caci, sa recunoaștem, crizele de furie ale celor mici, cu toata gama lor…

- Operatorul Telekom Romania a anuntat marti ca introduce in ofertele sale Kaspersky Safe Kids, o aplicatie premium de control parental pentru monitorizarea comportamentului copilului atat online, cat si offline, care ii ajuta atat pe parinti, cat si pe copii, sa exploreze lumea digitala in siguranta.