- Ziua Mondiala a Alimentației a fost sarbatorita in cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) sub organizarea Facultații de Inginerie Alimentara (FIA) și a cuprins in același eveniment și celebrarea Zilei Mondiale a Painii.In cadrul evenimentului de luni, 16 octombrie, ...

- Autoritațile austriece vor finanța construcția la Chișinau a unui colegiu in domeniul electronicii. Noua instituție va oferi programe de formare profesional-tehnica in conformitate cu standardele austriece. Colegiul ar urma sa iși inceapa activitatea de la 1 septembrie 2025, transmite MOLDPRES. Subiectul…

- Școlile primare, gimnaziile și liceele pot depune cereri de proiecte pentru renovarea sau construcția blocurilor sanitare. Inițiativa este lansata de Ministerul Educației și Cercetarii, in parteneriat cu UNICEF Moldova. In urma concursului, vor fi selectate 100 de instituții, care vor beneficia de suport…

- Dupa un sezon in care a inregistrat, in mai multe randuri, un grad de ocupare aproape de 100 , statiunea Mamaia si a consolidat pozitia in topulcelor mai cautate destinatii turistice din Romania si si a reconfirmat meritele pentru obtinerea titlului "Destinatia Anului 2023".In contextul Zilei Mondiale…

- Prof. univ. emerit dr. farm. Dumitru Lupuliasa, președintele Colegiului Farmaciștilor din Romania, a transmis, cu ocazia Zilei Mondiale a Farmacistului, ca farmacistul are nevoie de repoziționare in sistemul romanesc de sanatate și trebuie lasat „sa faca mai mult”. Ziua Mondiala a Farmacistului, marcata…

- Localitațile din Republica Moldova pot concura pentru obținerea titlului de „Capitala Tineretului 2024”. Concursul a fost lansat astazi de catre Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) și Agenția Naționala pentru Tineret (ANT). Dosarele pot fi depuse pina la data de 31 octombrie. „Capitala Tineretului”…

- Una dintre cele mai bune jucatoare ale selecționatei de fotbal feminin a Republicii Moldova, Violeta Mițul a trecut in neființa la doar varsta de 26 de ani, a anunțat Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), care a precizat ca sportiva a suferit un tragic accident in timpul aflarii sale la munte, unde…

- Elevii și elevele din invațamintul primar, gimnazial și liceal incep anul de studii 2023/2024 cu manuale noi. Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a acordat calificativul „Bun de tipar” pentru 40 de titluri de manuale școlare. Dintre acestea, 31 de titluri au fost deja tiparite și au fost sau urmeaza…