Stiri pe aceeasi tema

- Ea reprezinta dispariția completa a pacatului și intoarcerea omului la condiția primordiala de fericire, la starea in care ne aflam inainte de neascultare, prin participarea din nou la viața veșnica și intrarea in Imparația Cerurilor. Cunoscand toate acestea, in popor se crede ca in Saptamana Luminata,…

- Enoriașii nu au participat in acest an la slujba de Paști de la Catedrala Mitropolitana din Timișoara, din caua distanțarii sociale impuse de pandemia de coronavirus. Au fost in schimb preoți și maicuțe. „Hristos a Inviat, cu moartea pe moarte calcand!” a rasunat in catedrala din Timișoara. In acest…

- Ziua Invierii Domnului, cunoscuta si sub numele de Paste, incepe, din punct de vedere liturgic, sambata noaptea, intrucat se spune ca mormantul s-a deschis la miezul noptii si atunci a inviat Hristos. Sarbatoarea Pastelui este considerata a fi una a bucuriei date de vestea Invierii. O veste care, pana…

- In aceasta perioada dificila, va indemn sa oferim dragoste, nu ura, solidaritate, nu egoism! Sa daruim bunatate, sa avem credința și sa prețuim viața! Sa ne rugam ca Bunul Dumnezeu sa ne apere de toate necazurile și sa ne daruiasca sanatate noua, familiilor noastre și tuturor celor dragi! Va invit sa…

- Televiziunea Patriarhiei, Trinitas TV, indeamna miile de credinciosi ca in noaptea de Paști sa iasa cu totii la balcoane sau in curțile caselor si sa cante „Hristos a inviat”. In acest an Slujba de Inviere se desfașoara fara credincioși, din cauza restrictiilor cauzate de pandemia cu noul coronavirus,…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, spune, in Pastorala de Pasti, ca ‘Veniti de luati lumina! Hristos a inviat! Adevarat a inviat Hristos!’ sunt ‘cuvinte mari; cuvinte de aur’, cu multa lumina care straluceste ‘in intunericul din noi si dintre noi’, insa anul acesta sunt auzite din locuri diferite,…

- Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina adusa de la Ierusalim va fi distribuita la cerere, de voluntari cu masca, manusi si ecuson, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se…

- Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi, la miezul noptii urmand sa aprindem lumanarea de la candela din casa, sa cantam 'Hristos a inviat' si sa ne rugam ca El sa reaprinda in noi lumina credintei si sperantei, a afirmat…