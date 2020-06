Astăzi e tragerea la sorți! Vezi ce adversari pot întâlni handbaliștii tricolori! Naționala masculina de handbal a Romaniei se va afla, astazi, in urna a treia valorica la tragerea la sorți a grupelor de calificare la turneul final al Campionatului European din 2022, anunța ziare.com. Alaturi de tricolori, in urna a treia valorica se mai afla Elvetia, Lituania, Bosnia, Ucraina, Letonia, Polonia si Belgia. Celelalte echipe, dintre care se vor alege adversarele tricolorilor, sunt imparțite astfel: in urna 1 – Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania, Franta, Slovenia, Cehia, Islanda; urna 2 – Austria, Belarus, Portugalia, Macedonia, Serbia, Rusia, Muntenegru, Olanda; urna 4 – Finlanda,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

