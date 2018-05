Astazi e greva de avertisment in spitalele din tara: Respectati-va promisiunile care v-au adus la conducere!

Mai multe organizatii sindicale din Sanatate si Asistenta sociala au anuntat ca vor organiza luni, 7 mai, greve de avertisment intre orele 09:00 - 11:00.



"Indiferent de apartenenta sindicala, avem o problema comuna, pe care trebuie sa o rezolvam in favoarea angajatilor - avem o lege a salarizarii incompleta si discriminatorie, care a generat o adevarata criza in Sanatate si Asistenta sociala. Trebuie sa-i determinam pe cei aflati la putere sa gaseasca solutiile de rezolvare a ei, conform promisiunilor facute in momentul in care au ajuns la conducere!", se arata intr-un comunicat al celor…