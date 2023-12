Astăzi depunem Cererea de Plată 3 din noul PNRR al României Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor de plata, informeaza News.ro. Potrivit ministrului, noua cerere de plata are o valoare neta de 2,7 miliarde euro si cuprinde un numar de 74 de jaloane si tinte. El spune ca a semnat joi actul aditional al acordului de finantare pentru PNRR-ul Romaniei care cuprinde si capitolul Repower EU in valoare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

