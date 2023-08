Astăzi, Cod portocaliu de caniculă în aproape toată ţara • Temperaturile urca la 39 de grade Celsius! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, valabila pe parcursul zilei de astazi in 29 de judete, inclusiv in Bucuresti, temperaturile maxime urmand sa ajunga pana la 39 de grade Celsius, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pe data de 28 august, in Maramures, Crisana, Banat, Moldova, sudul Olteniei si al Munteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei se vor inregistra temperaturi maxime in general de 37 – 39 de grade, iar minimele se vor situa intre 18 si 26 de grade,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, valabila pe parcursul zilei de luni in 29 de judete, inclusiv in Bucuresti, temperaturile maxime urmand sa ajunga pana la 39 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, luni, 28 august,…

- Pe final de vara caldura se intensifica și pe 27 august județul Neamț este sub avertizare cod galben de canicula, fiind așteptate valori termice de pana la 37 de grade. Meteorologii nu vin cu vești bune, iar parjolul continua la inceputul saptamanii viitoare cand vor fi valori termice și de 39 de grade.…

- Duminica (27 august) valul de caldura va persista in toata țara. In jumatatea estica a Transilvaniei, vestul și sudul Moldovei, in Dobrogea și in nordul Munteniei și al Olteniei disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Va fi…

- Intreaga țara intra de vineri sub avertizari cod galben și portocaliu de canicula. Temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la umbra. Valul de caldura pune stapanire pe intreaga țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben și portocaliu de canicula și disconfort…

- Alerta de vreme emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Intervalul de valabilitate a avertizarii Cod portocaliu este 21 iulie, ora 18:00 – 22 iulie, ora 06:00. Județul Cluj este vizat de avertizarea Cod portocaliu. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata Zone afectate:…

- ????Cod galben In intervalul 13 iulie, ora 10:00 – 14 iulie, ora 10:00, sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, in cea mai mare parte a teritoriului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin intensificari…

- O avertizare meteo emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru jumatatea de nord a tarii este valabila in intervalul 13 iulie, ora 15.00 – 14 iulie, ora 08.00. In intervalul menționat in Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumatatea nordica a Moldovei și local in Banat…

- Incep vijeliile și furtunile. Alerta ANM in weekend. Incep vijeliile și furtunile in curand. Meteorologii de la ANM lanseaza un avertisment. Potrivit prognozei meteo publicate de ANM, ziua de sambata se arata a fi una calda, insa lucrurile nu vor dura prea mult. Astfel, pe 1 iulie, cerul va fi variabil,…