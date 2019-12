Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 95 de ani, intr-o zi de 29 noiembrie, se naștea intr-un sat din județul Botoșani, intr-o familie de țarani, unul dintre cei mai mari actori romani, care avea sa devina un etalon in filmul și in teatrul ultimei jumatați de secol.

- Astazi se implinesc 152 de ani de la nasterea savantului naturalist Grigore Antipa. Nascut pe 27 noiembrie 1867, la Botosani, intr o familie de intelectuali, ramane orfan de mic si este crescut de unchi si matusi intr un mediu multicultural.Urmeaza liceul la Iasi, fiind coleg cu Emil Racovita si Dimitrie…

- O femeie de 30 de ani, din Vorniceni a nascut pe marginea drumului. Desi ne apropiem cu pași repezi de anul 2020, in Botosani femeile nu doar ca inca mai nasc acasa nesupravegheate, dar o tanara a nascut chiar in santul de pe marginea drumului. Incidentul a avut loc duminica seara, in marginea localitatii…

- Arestata de Securitate in 1959, pe cand avea doar 15 ani, a fost incarcerata la Jilava, Botoșani, Arad și Oradea. Tatal ei a fost, de asemenea, deținut politic - i-au fost amputate degete de la picioare in urma muncilor prestate cu pușca in coaste in Insula Mare a Brailei.

- Nascut la Hlipiceni, din tarani simpli si evlaviosi. S-a calugarit pe cand avea doar 18 ani, apoi a plecat in armata, la tanchisti. Parintele Ciprian Gradinaru este cunoscut in toata Romania drept chirurgul sufletelor.

- Inainte ca romanii sa il vada pe Prințul Charles colindand munții și vaile Romaniei, moștenitorul coroanei britanice iși plecase genunchiul și fruntea in fața unui om simplu, nascut in Botoșani.

- Intr-o zi de 22 septembrie, intr-un sat din Botoșani, se naștea unul dintre primii matematicieni romani de importanta internationala, care au dat un puternic impuls activitatii creatoare in tara noastra.

- Dupa o perioada in care nu și-au vorbit, Feli s-a impacat cu tatal ei, insa impacarea a venit tarziu: anul trecut, barbatul s-a stins, provocandu-i cantareței o suferința uriașa. De atunci, Feli a tot cautat o modalitate de a-i aduce un omagiu special. Și a reușit, la Afterhills. Tatal vedetei s-a nascut…