- Banca Naional a României va lansa în circuitul numismatic o moned din argint cu tema 125 de ani de la naterea lui Tudor Vianu. Ea va fi disponibil ncepnd cu data de luni 18 iulie 2022.Câteva din caracteristicile monedei sunt este din argint valoarea nominal de 10 lei diametrul de 37mm...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 140 de ani de la nasterea lui Vasile Parvan, potrivit Agerpres.Conform unui comunicat al BNR, moneda din argint va avea o valoare nominala de 10 de lei, diametrul de 37 mm si greutatea de…

- „De ce plang chitarele” este melodia care a devenit istorie, autorul acesteia și fondatorul trupei Noroc, Mihai Dolgan ar fi implinit in luna martie 80 de ani. Cu acest prilej, Banca Naționala a Moldovei pune in circulație ca mijloc de plata și in scop numismatic o moneda comemorativa. La fel, familia…

- Banca Nationala a Romaniei BNR lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 350 de ani de la nasterea lui Ion Neculce.Conform unui comunicat de presa al BNR, moneda din argint cu tema 350 de ani de la nasterea lui Ion Neculce are valoare nominala de 10 de lei, diametru…