Astăzi are loc ultimul examen din sesiunea de bacalaureat Sesiunea de bacalaureat 2023 se incheie astazi cu ultima proba - cea la limba materna, care urmeaza a fi susținuta de 462 de candidați in 13 centre din țara. Astfel, 199 de candidați vor susține proba la Limba și literatura bulgara, 207 – la Limba și literatura gagauza și 56 de candidați – Limba și literatura ucraineana. {{685870}}Sesiunea de bacalaureat 2023 a inceput pe 2 iunie. La aceasta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

