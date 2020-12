Incepem sa visam iar la calificarea la Campionatul Mondial, acolo unde n-am mai fost din 1998, de pe vremea Generației de aur. Luni, 7 decembrie, la Zurich, de la ora 19:00, are loc tragerea la sorți pentru grupele preliminarii ale CM de fotbal 2022 din Qatar, iar naționala Romaniei va fi in urna a doua valorica. Evenimentul este transmis de la TVR 1.Prezența reprezentativei noastre in urna a doua ar trebui, teoretic, sa constituie un avantaj. Practic, insa la cum s-au prezentat in ultimele doua campanii de calificare tricolorii nu prea au stofa de favoriți. Avem experiența neplacuta a preliminariilor…