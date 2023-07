Stiri pe aceeasi tema

- Repartizarea computerizata la liceu a absolventilor clasei a Vlll-a are loc miercuri, din 20 iulie elevii admisi la liceu putand sa depuna dosarele de inscriere. Calendarul admiterii in invațamantul liceal pentru anul școlar 2023—2024 arata ca miercuri, 19 iulie, ministerul Educatiei va publica pe admitere.edu.ro…

- Elevii de clasa a VIII-a completeaza, in perioadele 6-17 iulie și 10-17 iulie 2023, opțiunile in fișele de inscriere la liceu. Completarea fișelor se face in prezența parintelui și a dirigintelui.Cum se completeaza corect fișa de inscriere la liceu 2023Completarea opțiunilor la școala se face pe baza…

- Dupa obținerea rezultatelor la Evaluarea Naționala, elevii se confrunta cu decizia de alegere a liceului și profilului pe care doresc sa le urmeze in continuare. Amintim ca, in acest an 24 de elevi din județul Cluj au reușit performanța de a obține 10 „curat” la examenele din cadrul Evaluarii Naționale,…

- Cum se face repartizarea pe licee 2023. Singurul caz in care media din timpul anilor de gimnaziu se ia in considerare, este prevazuta clar. Elevii de clasa a VIII-a au aflat notele la Evaluarea Naționala 2023, astfel ca acum urmeaza repartizarea la licee. Abia dupa, elevii se vor putea relaxa și bucura…

- Daniel Funeriu, fostul ministru al Educatiei, face o analiza detaliata a subiectelor de la Evaluarea Nationala. "Unei tari conduse fara busola e util, din cand in cand, sa-i pui in fata oglinda. Evaluarea nationala la matematica este, in opinia mea, cea mai buna oglinda a societatii. Spun din start…

- Inscrierile pentru examenele de bacalaureat si Evaluarea Nationala se vor prelungi pana pe 16 iunie, data la care toti elevii trebuie sa aiba situatia scolara incheiata, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca, la finalul sedintei de Guvern. ‘Asa cum stiti, conform calendarului actual, pe 13 iunie…

- 183.000 elevi de clasa a VIII-a trebuie sa susțina Evaluarea Naționala și 142.000 de elevi de clasa a XII-trebuie sa susțina Bacalaureatul, iar daca profesorii nu se vor intoarce cat mai repede la școala, atunci va fi modificat calendarul acestor examene, prin „prelunguri și reprogramari ale probelor…

- Ministerul Educației a lansat al doilea apel pentru școlile care vor sa combata abandonul școlar. Inscrierile pentru cate 300.000 de euro se fac pana pe 7 iunie 2023. Apelul se adreseaza unitaților de invațamant preuniversitar de stat, de masa sau special, cu personalitate juridica, care au…