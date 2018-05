Astăzi are loc nunta regală! Ce se va întâmpla în cea mai importantă…

Incepand cu ora 11, putem urmari cu toții Nunta Anului 2018! OK!Romania va ține la curent cu intregul program al mirilor Prințul Harry și Meghan Markle, dar și cu toate detaliile care vor face din ceremonia și petrecerea regale un adevarat spectacol monden! Ziua pe care mulți dintre noi o așteptam a venit in sfarșit! Fosta actrița hollywoodiana Meghan Markle iși unește destinul cu Prințul Harry, iar intreaga lume este cu ochii pe cei doi miri in cea mai importanta zi din viața lor. Ceremonia de astazi va putea fi urmarita de familia și prietenii celor doi miri la Capela St. George din Windsor,…