ASTAZI: Aproape 700.000 de vaccinuri Pfizer-BioNTech sosesc in țara. Romania are 6,5 milioane de doze de la producatorul germano-american O noua transa de vaccinuri Pfizer-BioNTech va sosi in tara luni, anunta Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Romania va ajunge la 6,5 milioane de doze Pfizer-BioNTech recepționate. „Pe 10 mai, Romania va primi o noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care...