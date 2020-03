Astăzi, al patrulea deces din cauza coronavirusului, pe teritoriul României In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice ( diabet, boli cardiovasculare), fara context epidemiologic (nu are istoric de calatorie, nu [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

- Romania a inregistrat luni dimineata al patrulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul judetean Suceava, cu afectiuni asociate cronice - diabet, boli cardiovasculare.

- In aceasta seara, s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 și in data…

