Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer rece care vine din nordul continentului aduce peste Romania temperaturi de inceput de iarna, cu lapovițe și ninsori la munte. Miercuri dimineața s-au inregistrat fost doar 2,8 grade Celsius la Stația Meteo de la Dej și 4,5 la Cluj-Napoca. Administrația Naționala de Meteorologie a emis…

- Meteorologii au emis, luni, mai multe atenționari cod portocaliu și galben de canicula, disconfort termic accentuat și instabilitate atmosferica temporar accentuata. In sud-vestul Olteniei, izolat, se vor atinge 41 de grade Celsius. Pana miercuri dimineața, in mai multe zone din țara vor fi averse,…

- Luna iulie a anului 2021 a depașit toate recordurile și a devenit cea mai calda luna inregistrata vreodata pe planeta Pamant, transmite Agenția Naționala Oceanica și Atmosferica din Statele Unite. S-a ajuns in aceasta situație din cauza crizei climatice care afecteaza planeta. „Aici, primul loc este…

- Temperatura RECORD: Luna iulie 2021 a fost luna cea mai calda inregistrata vreodata pe Terra Agentia nationala oceanica si atmosferica (NOAA) din SUA a anuntat, vineri, ca luna iulie 2021 a fost luna cea mai calda inregistrata vreodata pe Terra, subliniind rolul schimbarii climatice in acest nou record,…

- ​Luna iulie 2021 a fost luna cea mai calda înregistrata vreodata pe Terra, a anunțat vineri Agenția naționala oceanica și atmosferica din SUA (NOAA), subliniind rolul schimbarilor climatice în acest nou record, relateaza AFP.„Aici, primul loc este cel mai rau”, a declarat…

- Valul de caldura din acest an este cel mai lung - ca numar de zile consecutive - inregistrat in țara noastra pana in prezent. Timp de 15 zile a fost depașita temperatura de 35 de grade Celsius. Meteorologii atrag atenția ca valurile de canicula vor fi tot mai dese și mai lungi la noi. Mai mult, inceputul…

- ,,Este vorba de atenționare meteorologica de Cod galben pentru disconfort termic ridicat. In partea de sud și sud-vest a țarii, disconfortul termic va fi ridicat, ceea ce inseamna ca indicele temperatura-umezeala va depași pe arii extinse pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime se vor situa,…

- Temperaturile extreme nu parasesc țara noastra, pe final de saptamana in unele zone vor fi și 40 de grade C! Meteorologii anunța temperaturi de 39-40 de grade Celsius la Cluj, in timp ce in vestul și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!