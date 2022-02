Astăzi, 6 februarie, este ziua mondială fără telefon mobil Data de 6 februarie 2022 marcheaza Ziua mondiala fara telefon mobil, o initiativa a scriitorului francez Phil Marso, ajunsa la editia cu numarul 22. Conform propriilor spuse, Phil Marso recunoaste utilitatea dispozitivelor mobile de comunicare, insa doreste sa atraga atentia asupra pericolelor la care duce folosirea lor excesiva si asupra dependentei create de acestea, potrivit site-ului http://mobilou.info . In zilele de 6 februarie, fiecare dintre noi este incurajat sa observe cate ore poate rezista fara sa apeleze la una dintre functiile telefonului mobil. Editia din 2022 a Zilei mondiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe lista se mai afla și un solist vocal al teatrului ploieștean N. D. Soliști vocali de la doua instituții de cultura din Ploiești se regasesc pe lista semifinalei selecției naționale a Eurovision 2022. Este vorba despre cunoscutul interpret de opera, pop-opera și pianist Cezar Ouatu, solist al filarmonicii…

- Quebec, provincie din Canada puternic afectata de valul Omicron, va implementa in saptamanile urmatoare o noua taxa – numita „contribuție la sanatate” – care va afecta doar persoanele nevaccinate impotriva Covid-19. „Lucram la o contributie la sanatate” pentru „toti adultii care refuza sa se vaccineze”…

- Quebec, provincia canadiana cea mai afectata de valul Omicron, a decis sa introduca restricții impotriva nevaccinaților „pentru a-i proteja de ei inșiși“ și „a-i face sa ințeleaga ca ei trebuie sa stea acasa“. Astfel, din 18 ianuarie, magazinele care vand alcool și canabis vor fi accesibile doar persoanelor…

- ''Este un gest extrem pentru ca situatia este extrema'', a declarat prim-ministrul Quebec-ului, Francois Legault, in cadrul unei conferinte presa, subliniind necesitatea de a ''salva spitalele si vietile'' oamenilor.Drept urmare, intalnirile private vor fi acum limitate la cele de familie.Interdictia…

- Peste 60 de persoane care au mers, vineri, la pub-ul situat la cea mai mare altitudine din Marea Britanie, pentru a participa la un concert-tribut, au ramas blocate acolo trei zile și trei nopți, dupa ninsorile abundente cauzate de furtuna Arwen, potrivit BBC .Sambata dimineața, turiștii aflați in…

- FDA a aprobat pana acum vaccinurile de rapel impotriva COVID-19 pentru persoanele care sunt imunodeprimate, pentru cei cu varsta de cel putin 65 de ani si pentru persoanele cu risc crescut de boala grava sau care sunt expuse in mod regulat la virus. Moderna solicita autorizarea unei doze de rapel de…

- Haute Autorite de Sante (HAS), care nu are puterea legala de a interzice sau de a autoriza medicamentele, dar actioneaza ca un consilier al sectorului sanitar francez, a citat riscuri ”foarte rare” legate de miocardita, o boala de inima, care au aparut in date recente despre vaccinul Moderna si intr-un…