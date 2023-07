Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au facut contestații la Evaluarea Naționala 2023 afla marți, 4 iulie, cum au fost acestea soluționate. Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2023 vor fi afișate pe evaluare.edu.ro.

- Potrivit datelor transmise de Ministerul Educatiei, Evaluarea Nationala a fost sustinuta, in acest an, de 154.115 absolventi ai clasei a VIII-a, din totalul absolventilor inscrisi: 161.652, relateaza News.ro.Prima proba, cea de Limba romana, a avut loc in 19 iunie, in 21 iunie, elevii au dat examenul…

- Elevii care au terminat clasa a VIII-a pot afla, incepand din dimineața zilei de miercuri, 28 iunie, ce nota au primit la Evaluarea Naționala. In Timiș, au fost inscriși la examenul premergator admiterii la liceu 5.232 de elevi. Dintre aceștia, 19 au obținut nota 10. Au fost, insa, și 15 care au obținut…

Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2023 vor fi publicate miercuri, 28 iunie, pana la ora 14:00. Rezultatele pe județul Arad vor fi disponibile și pe...