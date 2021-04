Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 12 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 21.800 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Scenariul ROȘU:11 județe +capitala, conduce ILFOV Scenariul GALBEN: 25 județe, printre care și MUREȘ Scenariul VERDE: 4 județe, cel mai verde e SUCEAVA Situația din JUDEȚUL MUREȘ au…

- Numarul de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a scazut, duminica, la 24; alte 17 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 504 persoane testate in ultimele 24 de ore. Incidența cazurilor pozitive in județul Suceava comunicata de Grupul de Comunicare Strategica ...

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a scazut fața de ziua anterioara, de la 1,08 la 1,06 la mia de locuitori și ramane cea mai mica din țara. Joi au fost inregistrate in județ 46 de cazuri noi de infectare și 23 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 954 de suceveni ...

- Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV in județul Suceava a fost, duminica, de 47 și alte 18 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 602 persoane testate in ultimele 24 de ore. Incidența cazurilor pozitive este de 0,97 la mia de locuitori, conform buletinului de presa remis ...

- Grupul de Comunicare Strategica a informat, luni, ca in județul Suceava a fost inregistrat un singur nou caz de Covid-19, iar 8 pacienți au fost reconfirmați pozitivi la retestare, din 151 de suceveni testați. Incidența de luni a fost de 1,08 la mie.In țara, in ultimele 24 de ore au fost efectuate ...

- Singura localitate din județul Suceava care mai are incidența in zona roșie este comuna Șcheia, cu 3,34 cazuri la mia de locuitori. Din cele 114 localitați, 15 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 17 au cate un caz, 39 au sub cinci cazuri, 28 au sub zece cazuri, iar 15 au peste zece ...

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a fost, luni, de 22, iar alte 10 persoane au fost reconfirmate pozitiv, din 215 persoane testate. Incidența cazurilor pozitive raportata luni in județ este de 1,88 la mie. Numarul total de cazuri inregistrat de la inceputul ...

- Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 identificate in județul Suceava a scazut, duminica, la 80, iar alte 24 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, insa in ultimele 24 de ore au fost testate doar 467 de persoane. Incidența cazurilor pozitive la nivel județean este de 1,9 la ...