- In fiecare an, la data de 23 august, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Mucenic Lup, mare facator de minuni. Este deja cunoscut faptul ca acest Sfant a vindecat mulți oameni de suferințe trupești atat in timpul vietii cat si dupa trecerea la cele vesnice. Rugaciune pentru vindecarea bolilor…

- Rugaciunea scurta adresata Maicii Domnului„Bucura-te Marie, cea plina de har! Roaga-te pentru noi pacatoșii acum și in ceasul morții noastre. Amin!”Versiunea puțin mai lunga a aceleiași rugaciuni:„Bucura-te Marie, cea plina de har! Domnul este cu Tine, binecuvantata ești Tu Intre femei și binecuvantat…

- Maine, pe data de 18 august 2023, credincioșii sarbatoresc Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, care mai este numita și izbavitoarea de cancer. Numele ei provine din limba greaca, care se traduce prin sintagma Imparateasa tuturor. Ce rugaciune e bine sa rosteți maine.

- Pe data de 20 iulie, credincioșii de pretutindeni il praznuiesc pe Sfantul Ilie. Este una dintre cele mai importante sarbatori din luna iulie și este marcata in calendarul ortodox cu cruce roșie. Cine a fost Sfantul Ilie și ce tradiții și obiceiuri sunt respectate in aceasta zi, aflați in randurile…

- An de an, la data de 12 iulie, credinciosii o praznuiesc pe Sfanta Veronica. Aceasta este mare facatoare de minuni si tamaduitoare de boli specific feminine. Toți creștinii trebuie sa rosteasca in aceasta zi rugaciunea catre Sfanta Veronica, asta pentru a fi feriți de boli necurate.

- Disconfortul, crampele sau durerea din mușchii picioarelor, mai crescute dupa efort și care se atenueaza in repaus, definesc claudicația, un simptom ce poate indica o boala frecventa, potențial invalidanta: boala arteriala periferica. Cunoscuta in termeni medicali drept arteriopatie obliteranta,…

- An de an, la data de 27 iunie 2023, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Cuvios Samson. Cat despre acest Sfant, puțini știu, insa, el a fost un medic plin de compasiune care ajuta necondiționat pe toți cei care ajungeau la el, fie ca se confruntau cu boli ale trupului, fie ca aveau dureri sufletești.…

- Un profesor de boli infecțioase de la Universitatea Manchester avertizeaza asupra unei infecții cutanate cu evoluție lenta, pentru care ”lumea nu este pregatita”, deoarece tratamentul folosit in prezent nu mai este eficace. Este vorba despre pecingine sau tinea. Mai precis, daca tinea era o infecție…