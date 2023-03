Astazi, 21 martie 2023 avem prima conferinta de presa a Partidului Verde, filiala Buzau. Liderii “Verzilor”, discuta problemele locale si nationale

IPS Teodosie, asteptat la Tribunalul Constanta

Inaltpreasfintia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pe numele laic Teodosie Petrescu, este asteptat astazi, 21 martie 2023, la Tribunalul Constanta, la Sectia de Contencios administrativ si fiscal a instantei.Inaltul ierarh este citat in procesul in care ii are drept adversari pe politistii din Constanta,… [citeste mai departe]