Reprezentanții primariei Aiud au anunțat ca o noua platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor a fost recepționata astazi, 15 septembrie 2020, in Piața Agroalimentara „Dr. Constantin Hagea”. „O noua platforma subterana de colectare selectiva a deseurilor a fost recepționata astazi. Aceasta este situata in Piața Agroalimentara „Dr. Constantin Hagea”, vine ca soluție la sesizarile comercianților, proprietarilor si locuitorilor din zona, este monitorizata video si este gata pentru a fi data spre folosința. Avand in vedere cantitatea mare de carton, am solicitat operatorului de salubritate…