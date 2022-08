Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera incendiara la derby-ul disputat de Petrolul Ploiești cu Rapid pe stadionul „Ilie Oana”. Petrolul Ploiești și Rapid București și-au dat intalnire pe stadionul „Ilie Oana” in etapa a 5-a din Superliga, iar suporterii au luat cu asalt arena „lupilor galbeni”. Toate biletele puse la vanzare pentru…

- Dupa bifarea a patru etape din turul sezonului regular al campionatului Ligii 1 de fotbal, ediția 2022-2023, nou-promovata FC Petrolul Ploiești are o victorie, un rezultat de egalitate și doua infrangeri, goalveraj: 2-4, 4 puncte și se afla pe locul 11, unul de play-out. Cu mai bine de 48 de ore inaintea…

- Dupa prima victorie din Superliga a Petrolului, in actualul sezon, pentru elevii lui Nae Constantin urmeaza un meci ”cat un sezon”, ca imagine și orgolii. Sambata, 13 august, de la ora 21.45, ”Lupii” vor primi vizita lui FC Rapid 1923, in cel mai așteptat meci al acestui debut de sezon, mai ales ca…

- George Marin In preziua meciului pe care Petrolul il va susține astazi, ora 19:00, la Mediaș, impotriva unei alte nou-promovate in Superliga noastra de fotbal, Universitatea Cluj-Napoca, clubul petrolist a organizat o conferința de presa care a avut doua parți distincte. In prima parte, antrenorul Nicolae…

- Pe un site de sport central s-a postat – laudabil – o lista cu transferurile echipelor din ediția 2022-2023 a campionatului Ligii a II-a de fotbal. Insa, la doua dintre combatante figureaza jucatori ai FC Petrolul Ploiești ca fiind… liberi de contract, ceea ce nu este real. Este vorba despre mijlocașul…

- FC Voluntari a caștigat in extremis disputa cu Petrolul Ploiești, ilfovenii obținand victoria in minutele de prelungire, scor 1-0. Meciul de pe stadionul „Ilie Oana” a tras cortina peste prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- Dupa ce a trimis deja, cu titlu de imprumut, cațiva jucatori in ligile 3 și 2, noua prim-divizionara FC Petrolul Ploiești s-a mai desparțit, tot pentru un sezon, de inca doi. Ambii merg in al treilea eșalon; unul in Romania, iar altul in… Turcia. Mai cunoscutul Alexandru Saim Tudor (foto sus), care…

- Antrenorul Marius Șumudica (51 de ani) pare sa fi dat lovitura in aceasta vara. „Sumi“ ar urma sa-i antreneze la Al Raed pe portarul Silviu Lung jr (33 de ani) și pe atacantul Alexandru Mitrița (27 de ani). Conform Digi Sport , cei doi fotbalisti olteni s-ar fi ințeles deja cu oficialii clubului saudit.…