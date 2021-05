Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 12 mai, va fi prima proba de Evaluare Naționala 2021 pentru clasa a VI-a. A doua este programata joi, 13 mai. Saptamana viitoare vor fi testarile pentru clasa a IV-a. Dupa cum a anunțat ministrul Educației, probele vor fi susținute cu prezența fizica a elevilor la acestea și respectarea normelor…

- Ministrul educației va organiza o sesiune suplimentara a Evaluarii Nationale pentru elevii care nu vor putea participa, din motive medicale, la sesiunea obisnuita, informeaza News.ro. In aceste condiții, repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a va avea loc mai tarziu decat in anii…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași spun caacesta este cel mai bun procent de promovabilitate comparativ cu simularile naționale din anii școlari trecuți (51.38% in 2019, 46.35% – 2018, 50.34%-2017). In anul școlar trecut, simularea naționala nu a avut loc, din cauza starii de urgența…

- Prezența la proba de Matematica in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Naționala in Alba a fost de 90,34%. Rezultatele vor fi cunoscute in 16 aprilie. Dintre cei 2.368 elevi inscriși, au fost așteptați la simulare 2.246, pentru ca alți 122 sunt din localitați carantinate sau au legatura…

- Sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Naționala 2021 pentru elevii de clasa a VIII-a continua marți, 30 martie, cu proba la Matematica. Rezultatele le vor fi comunicate in 16 aprilie. In acest an, subiectele primite la simulare și examen sunt sub forma testelor PISA – broșuri cu 10 pagini su…

- Prezența la proba de Romana in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Naționala in Alba a fost de aproximativ 90%. Rezultatele vor fi cunoscute in 16 aprilie. Dintre cei 2.368 elevi inscriși, au fost așteptați la simulare 2.246, pentru ca alți 122 sunt din localitați carantinate sau au…

- Peste 2.300 de elevi de clasa a VIII-a din Alba sunt așteptați sa participe astazi la prima proba in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Naționala, cea de Romana. Rezultatele vor fi aduse la cunoștința elevilor in 16 aprilie. Potrivit IȘJ Alba, sunt 2.396 de elevi inscriși in clasele…

- Simulare Evaluare Naționala 2021: Elevii de clasa a VIII-a susțin prima proba ASTAZI, la Limba Romana Simulare Evaluare Naționala 2021: Elevii de clasa a VIII-a susțin prima proba ASTAZI, la Limba Romana Incepand de astazi, 29 martie 2021, elevii claselor a VIII-a vor susține probele scrise in cadrul…