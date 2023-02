Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au trecut prin momente de panica, dar de data aceasta nu in cadrul unei probe, ci in timp ce iși cautau cazare. Celebrul chef și iubita lui au fost la un pas de a fi raniți grav, fiind martori la un accident de motocicleta.

- Catalin Scarlatescu a postat un videoclip cel puțin neașteptat, filmat in perioada in care se afla in America Express. Celebrul chef nu a ezitat sa iși „ironizeze” bunul prieten, atunci cand se afla in aventura de pe Drumul Aurului.

- Cum au reacționat Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru atunci cand oamenii bisericii le-au spus la America Express sa se casatoreasca. Ce a facut juratul de la Chefi la cuțite cand a auzit, dar și ce a spus iubita lui.

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au pornit impreuna in aventura America Express, o experiența care a contribuit semnificativ la relația lor de cuplu. Cei doi au vorbit despre cum s-au schimbat lucrurile intre ei dupa ce s-au intors din Mexic.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru dau tot ce au mai bun ca sa treaca toate probele de la America Express, indiferent de cat de grele sunt acestea. Ei bine, intr-o ediție de la America Express - Drumul Aurului, juratul de la Chefi la cuțite a marturisit care este secretul lui pentru a avea noroc.…

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza unul dintre cuplurile preferate ale fanilor America Express. Deși sunt impreuna de un an de zile și ceva, dupa cum a spus chiar juratul de la Chefi la Cuțite, cei doi nu ar fi vorbit despre mariaj, pana acum. Cu toate acestea, un alt concurent pare sa-i…

- Tensiunile și adrenalina și-au spus cuvantul in prima ediție din America Express - Drumul Aurului. Concurenții au fost puși sa iși depașeasca limitele fizice și psihice inca de la sosirea in Mexic. Mai mult decat atat, Catalin Scarlatescu a fost „salvat” de iubita lui, Doina Teodoru, la una dintre misiuni.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru fac echipa și la America Express, nu doar in viața de zi cu zi, iar cuplul a avut parte din plin de provocarile pe care le-au intuit inca de cand au acceptat sa participe in cadrul show-ului de aventura.