ASTA NU-I IN REGULA! O soferita de 36 ani din Buzau a vrut sa detina recordul zilei la viteza "zburand" cu 177 km/h pe DN2-E85

Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul de alarmare, care a inceput la ora 13.00, a presupus mobilizarea de forte si mijloace in zona fabricii de geamuri. ISU Buzau a angrenat in actiune operatori economici si institutii publice din municipiul Buzau in scopul limitarii si inlaturarii urmarilor produse de un cutremur.

- Viteza cu care astazi se obtine accesul la informație reprezinta una dintre cele mai mari provocari pentru omul modern și contemporan. Timpul se compacta, iar toate activitațile programate pe parcursul unei zile par sa aiba nevoie de ore dedicate suplimentar.

- Saptamana trecuta, Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 58 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 228 km/h, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, pe autostrada A1, au fost depistati 27 de soferi…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul I.P.J. Buzau au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive…

- Mi s-a facut brusc un dor nebun sa citesc... Internetul este astazi acea sursa de informatie de care nu ne mai putem lipsi. In curand insa, va deveni mai mult decat o sursa de informatie, va deveni mediul prin care achizitionam toate bunurile si produsele de care avem nevoie.

- Toata lumea stie ca pe data de 9 martie , in cinstea celor “40 de mucenici” omorati in Sevastia, gospodinele pregatesc “Macinicii”, fie ei fierti sau copti in cuptor. Cifra “opt” a macinicilor simbolizeaza “A opta Zi a Creatiei”, Ziua Nesfarsita sau Neinserata, care se va instaura peste tot, dupa Judecata…

- Viteza excesiva și lipsa de experiența și-au spus cuvantul. Un tanar in varsta de 19 ani, din Buzau a provocat aseara un accident rutier in urma caruia o persoana a ajuns la spital. Joi seara, tanarul circula cu un autoturism Volkswagen pe bulevardul Unirii din Buzau, dinspre Clubul Polițiștilor inspre…