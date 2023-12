Asta ne mai trebuia! Rusia ne amenință în mod direct Ambasada Federatiei Ruse in Romania a transmis, miercuri, prin intermediul retelelor sociale, „pozitia Federatiei Ruse cu privire la avioanele F-16 transferate Ucrainei de catre NATO”, in care coroboreaza o declaratie a purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, cu un comentariu prezentat de delegatia rusa la o reuniune a OSCE, din care reiese ca Moscova ameninta deschis Romania, in cazul in care Ucraina va folosi avioane F-16 ce vor decola de pe teritoriul Romaniei. Recent, purtatoarea de cuvant al MAE Rusiei, Maria Zaharova, a declarat ca „tinand cont de distrugerea unei parti semnificative… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

