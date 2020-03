Asta mai lipseste acum! Un mare pericol sta la panda si poate paraliza tot in 3 ore Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Specialistii din Japonia sunt in alerta de gradul zero dupa stirea care anunta ca orice eruptie majora a Muntelui Fuji ar provoca o ploaie de cenusa atat de intensa incat intreaga retea de transporturi din capitala Tokyo ar fi paralizata in decurs de trei ore. Agerpres informeaza ca aceasta este concluzia unui unui raport emis de o comisie guvernamentala din Japonia, citat marti de Reuters. Potrivit primelor simulari, chiar si cantitatile mici de cenusa ar face…