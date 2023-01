Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a licitat, marți, de Sfantul Nicolae, 9.000 de lei pentru o discuție libera de 15 minute, la o cafea, cu primarul Emil Boc la un eveniment caritabil in care s-au strans bani pentru casa de tip familial ”Casuța Bucuriei” din Cluj-Napoca. Licitația pornit de la 500 de lei și a durat circa 10…

- O statuie cu un majordom din perioada sclaviei a fost postata la intrare intr-un cunoscut local din centrul Clujului. Un cetațean strain a ridicat in discuție faptul ca aceasta este degradanta pentru persoanele de culoare. ”Credeți ca acest lucru este acceptabil?”, a intrebat turistul strain. Se pare…

- Comisia Europeana a cerut ridicarea MCV pentru Romania, intr-un raport discutat, marți, in Colegiul Comisarilor. Conform Raportului, Romania a facut progrese in privința reformelor in Justiție și cele trei legi adoptate recent de Parlament asigura independența sistemului judiciar.

- O eleva de la Școala Gimnaziala Nr. 1 din Gherla s-a remarcat din plin la festivalul de canto „Lira”, desfașurat intre 18-20 noiembrie la Tauții-Magherauș, in județul Maramureș. Participanții s-au putut inscrie la secțiunile muzica ușoara, muzica populara, debut, doine, dupa cortina, in cadrul festivalului…

- Elevii școlii de muzica, din Deva, au bifat un alt succes la un concurs prestigios de interpretarea a colindelor, din zona Transilvaniei. Concursul s-a desfașurat in format online, la Cluj, iar juriului a fost prezidat de marele interpret de folclor Ioan Bocșa, profesor la Academia de muzica Gheorghe…

- Derby-ul local Kinder Teiuș – Voința Stremț, analizat de un tanar pasionat de fotbal și jurnalism Tudor Itu este un tanar de 20 de ani, student in Cluj-Napoca, pasionat de fotbal și jurnalism, care din aceasta toamna a lasat o impresie excelenta prin postarile obiective și pertinente din mediul online…

- Elena Merișoreanu a implinit astazi 76 de ani, iar artista de muzica populara va petrece alaturi de cei dragi. Ea a marturisit ca va avea parte de o surpriza din partea copiilor. „Nu știu, imi fac copiii și soțul surpriza. Fiica mi-a zis ca mamaie sa iți pui ceva la tine, pijamele, inseamna ca mergem…

- Una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara a ajuns in centrul unei controverse ce naște valuri de speculații. Criticata pentru ca se iubește cu un barbat mult mai tanar decat ea, caruia i-ar fi dedicat și o piesa, artista a oferit primele declarații despre subiectul ce a agitat spiritele…