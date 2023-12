Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, Revelionul reprezinta un moment special, plin de speranțe și anticipari pentru mulți dintre noi. Pentru cei care doresc sa-și inceapa noul an intr-un mod luxos și exotic, Dubai este o destinație care promite o experiența de neuitat. Dar cat costa sa faci Revelionul 2024 in Dubai? Tot…

- Daca inca nu ți-ai facut planurile pentru finalul acestui an, inca mai poți beneficia de oferte pentru noaptea dintre ani. Daca vrei sa petreci noaptea de Revelion la malul marii, ofertele vin și din partea hotelului lui Gheorghe Hagi, insa trebuie sa știi ca este nevoie sa scoți bani grei pentru o…

- Cei care iși doresc sa iși petreaca Revelionul la hotelul lui Gheorghe Hagi, din Mamaia, trebuie sa se pregateasca sa scoata din buzunar sume semnificative. Prețurile sunt mai mici decat in sezonul estival.Legenda fotbalului romanesc a ales sa investeasca sume importante de bani intr-un hotel de pe…

- Sarbatorile de iarna sunt aproape, iar pentru cei care vor sa se cazeze de Revelion la hotelul de pe litoral al lui Gica Hagi trebuie sa bage mana adanc in buzunar. Iata cat costa doua nopți de cazare pentru petrecerea dintre ani!

- Gheorghe Hagi, una dintre personalitațile marcante ale fotbalului romanesc, nu se remarca doar pe terenul de fotbal, ci și in industria ospitalitații. Cei care doresc sa incheie anul intr-un mod luxos au opțiunea de a petrece Revelionul la hotelul lui Gica Hagi, insa luxul vine la un preț pe masura.…

- Cine vrea sa se cazeze de Revelion la hotelul lui Gica Hagi trebuie sa bage mana adanc in buzunar. Iata cat costa doua nopți de cazare la hotelul din Mamaia. Hotelul de lux al lui Gheorghe Hagi atrage atenția turiștilor cu o oferta de Revelion care promite o experiența de neuitat. ...

- Bianca Dragușanu a investit o suma impresionanta in apartamentul sau din Dubai pe care il ofera spre inchiriat atunci cand se afla in Romania. Frumoasa blondina s-a gandit deja la toate, inclusiv la cat va cere pentru o noapte in locuința de vis.

- Revelionul este sarbatorit in toata lumea, iar romanii aleg sa se bucure cel mai mult. Destinațiile pentru a petreceri sunt numeroase, iar astazi iți prezentam prețul pe care va trebui sa-l platești pentru o vacanța in Tenerife.