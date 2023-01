Stiri pe aceeasi tema

LPF a anuntat, miercuri, programul etapei a 22-a a Superligii, prima din 2023, potrivit news.ro.

- Cu o „zestre” de 45 de puncte, FCV Farul termina anul 2022 pe primul loc in clasamentul Superligii. Echipa constanteana, care a avut un parcurs foarte bun in acest sezon (13 victorii, sase remize si doar doua infrangeri, in deplasarile de la Craiova si Sibiu), a beneficiat, pe ultimii metri, si de „bomba”…

- FCSB a intalnit pe teren propriu campioana din sezonul trecut, CFR Cluj, intr-o restanța din a noua etapa a Superligii. CFR Cluj a obținut o victorie la limita care o ajuta sa egaleze liderul Farul.

- FCV Farul va intalni, vineri, 16 decembrie, de la ora 20.00, in deplasare, pe FC Voluntari, intr-o partida din cadrul etapei a 21-a a Superligii la fotbal. Aflata pe primul loc in clasament, cu 44 de puncte, echipa constanteana este pusa sub presiune, CFR Cluj si FCSB recuperand mult din handicap in…

- Meci important pentru FCV Farul, care va intalni, sambata, 10 decembrie, de la ora 19.00, in deplasare, pe FC Hermannstadt, intr-o partida contand pentru etapa a 20-a a Superligii la fotbal. Aflati pe primul loc in clasament, „marinarii” simt insa in ceafa „rasuflarea” CFR-ului Cluj, echipa care tocmai…

- Chelsea Gandrabura (21 de ani), jucatoarea de polo de la Dinamo, a vorbit despre confuzia creata din cauza numelui sau. Sportiva nascuta in Moldova este intrebata adesea daca este fiica lui Dan Petrescu. Antrenorul de la CFR Cluj are 3 fete, una dintre ele numindu-se Chelsea. +1 FOTO Chelsea Gandrabura:…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, susține ca roș-albaștrii se vor lupta la titlu in acest an cu CFR Cluj, Rapid, Farul și CS Universitatea Craiova. MM a precizat și ca, in opinia sa, CFR este principala favorita la caștigarea campionatului. Trupa antrenata de Dan Petrescu s-a impus in precedentele…