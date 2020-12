„Ăsta-i sculptor, pictor, mâzgâleşte!“ Portret de viitor parlamentar AUR Cel mai nou partid de pe scena politica, Alianta pentru Unirea Romanilor, a produs surprize uriase si in judetul Suceava, la alegerile parlamentare. AUR a obtinut aproape 15% din numarul total al voturilor valabil exprimate. Calculele arata ca organizatia judeteana Suceava trimite in Parlament doi deputati si un senator. Alianta pentru Unirea Romanilor Suceava a reusit sa obtina un scor neasteptat la alegerile parlamentare din 2020, clasandu-se pe locul III in preferintele sucevenilor, dupa PSD si PNL. Incepe RAZBOIUL intre partidele politice! La negocieri se vine cu buna-credința La Camera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

