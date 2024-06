Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Romania joaca ultimul meci din grupe, impotriva Slovaciei, decisiv pentru calificarea in optimile Euro. Deși partida se va juca de la orele 19:00 mii de romani au ieșit deja pe strazile din Frankfurt pentru ,,a-și face incalzirea”. Printre ei, și jurnalistul clujean Alin Golban, care a postat…

- Zeci de mii de romani sunt in Germania, alaturi de fotbaliștii naționalei. Mulți vor fi prezenți in tribune, pe stadionul din Frankfurt, pentru a-i incuraja pe tricolori in meciul decisiv cu Slovacia, in vreme ce alții vor striga „Hai, Romania!’’ in zonele special amenajate pentru fani, pe strazile…

- Serghei Rebrov a vorbit in termeni elogioși despre Romania, dupa ce tricolorii au spulberat cu 3-0 Ucraina, in primul meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal din Germania, relateaza ukrfootball.ua.„Romania e o echipa buna. Am spus-o și la conferința de ieri, aceasta este o națiune a fotbalului.…

- Inaintea partidei, Federația Ucraineana de Fotbal a postat pe rețelele de socializare echipamentul pe care jucatorii echipei din țara vecina il vor purta. Acesta conține o greșeala uriașa, care tradeaza faptul ca oficialii fotbalului ucrainean nu stau bine la capitolul cunoștiințe despre steagurile…

- Clujeanul Horațiu Moldovan face parte din lotul Romaniei pentru Euro 2024, competiție ce va incepe vineri la Munchen, o data cu duelul dintre Germania și Scoția. Legitimat la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan a fost titularul naționalei in meciurile din preliminarii, insa nu a evoluat niciun minut pentru…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…

- Slovacia, una dintre adversarele Romaniei din grupa de la EURO 2024, a anunțat lotul preliminar pentru turneul din Germania. Prorgamul Romaniei la Euro 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00:…