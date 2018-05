Stiri pe aceeasi tema

- Doi jandarmi au fost retinuti pentru constituire de grup infractional organizat, talharie si amenintare, dupa ce, pretinzand ca sunt politisti, au intrat in locuintele a doua femei, pe care le-au agresat, apoi le-au furat bani si bunuri, anunta Politia Capitalei.

- Anca Dumitrescu și Catalin Petre, prezentatorii matinalului de la Digi24, se trezesc la 4.00 și termina munca la 10.00. Ca sa faca fața programului neobișnuit, incearca sa aiba o viața cat mai echilibrata: fac sport și mananca sanatos. Catalin Petre a renunțat la halatul alb in urma cu 6 ani, pentru…

- Au intrat in casa unei femei din raionul Criuleni si au furat 250.000 de lei. Totul s-a intamplat ziua in amiaza mare cand proprietara era plecata de acasa. Hotii au dat buzna in casa prin geam.

- Echipajele de polițiști și jandarmi care patrulau in jurul unui obiectiv economic important erau filați de infractori care știau, in permanența, unde sunt și pe unde circula. Cazul halucinant a ieșit la iveala in urma unei anchete a DIICOT, care a condus la arestarea a patru persoane.

- Anastasia Lazariuc se numara printre cele mai tinere și mai frumoase bunici din showbiz. Deși a avut prima nepoata pe cand abia trecuse de pragul varstei de 40 de ani, artista nu aduce nici in momentul de fața ca o bunica in sensul comun al cuvantului. Nepoata cea mica a Anastasiei Lazariuc duce mai…

- Ce profesii au ales copiii Marinei Almașan. Prezentatoarea de la TVR, de care au invațat jurnalism multe generații de tineri, n-are cui sa predea ștafeta in familie. Fata ei vrea sa faca regie de film, iar baiatul, IT. Prezentatoarea emisiunii “Femei de 10, barbați de 10”, show pe care-l modereaza alaturi…