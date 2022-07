Stiri pe aceeasi tema

- "As putea sa ma retrag la 55 de ani", a declarat veteranul Gianluigi Buffon, considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, aflat acum in cantonament cu echipa sa, Parma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- David Popovici a declarat la TVR ca este doar un pusti ca inoata repede si care inspira oameni, dupa ce a devenit dublu campion mondial la 100 si 200 metri liber. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O multime de aproximativ 200 de persoane a linsat un barbat pe care il acuza ca a incercat sa rapeasca minori, in statul mexican Puebla, au anuntat autoritatile locale, potrivit La Libre, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Eric de Oliveira a fost transportat de urgența la spitalul din Targu Mureș, miercuri seara! Cel mai bun marcator strain din istoria fotbalului romanesc a suferit un blocaj renal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Chindia Targoviste a reusit sa se mentina in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o cu 4-1 pe Concordia Chiajna, la loviturile de departajare, duminica seara, la Ploiesti, dupa ce castigase cu 1-0, la capatul prelungirilor, in mansa secunda a barajului de mentinere/promovare, potriivit Agerpres. Fii…

- Adrian Caciu pregatește lovitura care il poate duce direct in istorie! El a declarat miercuri ca pana la finele acestui an toate vamile din tara ar trebui sa fi dotate cu scannere, precizand ca i-a cerut presedintelui Autoritatii Vamale sa faca demersurile necesare in acest sens. Fii la curent…

- Poliția din Nigeria a descoperit capul taiat al unui deputat care a disparut saptamana trecuta in statul Anambra din sud-estul țarii. Autoritațile nigeriene ii acuza pe separatiștii din zona de comiterea unui val de omoruri și rapiri, potrivit CNN, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Jucatorii echipei PSG au sarbatorit cel de-a zecelea titlu din istoria clubului fara o parte a fanilor, cei din grupul Collectif Ultras Paris, care au parasit Stadionul Parc des Princes, inaintea finalului meciului cu Lens, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…