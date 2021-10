Stiri pe aceeasi tema

- Institutia condusa de Eduard Novak a remis un comunicat in care anunta deciziile luate dupa verificarile desfasurate in lunile ianuarie-septembrie si mentioneaza obiectivele prioritare ale Strategiei Nationale pentru Sport sunt revenirea Romaniei in elita mondila.

- Senatul a adoptat o propunere legislativa de modificare a Legii educatiei fizice si sportului 69/2000 prin care copiii si juniorii legitimati la cluburi sportive, care se pregatesc pentru competitii oficiale, vor primi lunar un tichet valoric de 50 lei pentru acoperirea unor cheltuieli necesare practicarii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a afirmat, joi, in urma primirii rezultatelor auditului efectuat la nivelul cluburilor sportive departamentale, ca sportul romanesc nu stie sau nu este obisnuit sa lucreze strategic, planificat. „In urma finalizarii misiunii de audit, principala observatie…

- Eduard Novak a anunțat, miercuri, suma pe care Ministerul Tineretului si Sportului a primit-o dupa rectificarea bugetara. Novak: Am o veste buna "Am o veste buna, pe o tema importanta si fierbinte: banii. În sedinta de Guvern de ieri a fost aprobata prima rectificare bugetara…

- Ministerul Tineretului si Sportului a primit 51 de milioane de lei la rectificarea bugetara, a anuntat minstrul Eduard Novak, potrivit news.ro."Am o veste buna, pe o tema importanta si fierbinte: banii. In sedinta de Guvern de ieri a fost aprobata prima rectificare bugetara pe anul 2021, iar bugetul…

- Toate cursele de la Semimaratonul Bucureștiului din 2021 au avut caștigatori romani. Pandemia a impiedicat alergatori profeșioniști din alte țari sa participe la eveniment, fapt care a fost in beneficiul sportivilor romani. Caștigatorii semimaratonului (21,097 km) sunt Nicolae Soare (01.05.23) și Ancuța…

- Romania a egalat la Tokyo contraperformanța din 2016 de la Rio de Janeiro, adica cea mai slaba clasare din istoria participarii țarii noastre la Jocurile Olimpice de vara, dar nu s-a spus nimic despre cați bani s-au cheltuit cu obținerea celor patru medalii. La Tokyo, mai rau decat la Rio de Janeiro…