Stiri pe aceeasi tema

- Primul militar rus, Vadim Sisimarin, judecat incepand de miercuri cu privire la o crima de razboi in Ucraina, de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, a pledat vinovat si a recunoscut toate faptele de care este acuzat, relateaza AFP, citat de News.ro. Acuzat de crime de razboi si de crima cu…

- Armata Kremlinului a continuat bombardamentele in mai multe regiuni din estul și nordul Ucrainei. Cel puțin 15 oameni au fost uciși și cateva zeci raniți, dupa ce rachetele au lovit mai multe zone rezidențiale.

- UNICEF anunța ca, in cele doua saptamani de la invazia rusa, peste un milion de copii au parasit Ucraina, dintr-un total de 7,5 milioane de minori cați sunt in aceasta țara. Potrivit Le Figaro, care o citeaza pe Catherine Russel, directorul UNICEF, cel puțin 37 de copii au fost uciși și 50, raniți in…

- Niciunul dintre mercenarii pe are Occidentul ii trimite in Ucraina, sa lupte pentru "regimul nationalist", nu va beneficia de dreptul combatantilor, in virtutea dreptului international umanitar, avertizeaza un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov, relateaza AFP. "Doresc…