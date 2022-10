Stiri pe aceeasi tema

- Anexarile facute de Putin in Ucraina pot ingheța razboiul sau il pot escalada. Iar noi, romanii, suntem in prima linie in fața hoardelor aducatoare de moarte, dezlanțuite de Kremlin peste statul vecin. Iar la noi ce se intampla? Se face politica de stat, pentru popor? Nicidecum, dragilor! Am asistat…

- Anul școlar a inceput de cateva saptamani deja in Romania, insa, din pacate, nu lipsesc situațiile care șocheaza. Un incident uluitor a avut loc recent intr-o școala din județul Bihor. Au intervenit polițiștii. Totul s-a intamplat intr-o unitate de invațamant din Hidișelu de Jos. Un elev a fost pus…

- Rona Hartner a fost prezenta zilele trecute la evenimentul organizat pentru lansarea celei mai recente melodii a lui Ruby in colaborare cu Alex Velea. Artista a vorbit despre relația cu Ruby, dar și despre planurile sale pe plan profesional. „Pe Ruby o știu de la 16 ani. Eu am fost mentorul ei, la 16…

- Primarul din Dragușeni, Eugen Nechita, a gasit o soluție inedita pentru a-și repopula localitatea: cumpara case abandonate și le da gratuit tinerilor cu mulți copii, scrie adevarul.ro . Comuna Dragușeni este la aproximativ 50 de kilometri de municipiul Botoșani și are in jur de 2.300 de locuitori și…

- Banca Naționala a Romaniei aduce noi vesti rele pentru romani. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a spus ca așa ceva nu s-a mai intamplat din anul 2008. Guvernatorul Bancii Naționale a prezentat, marți, raportul trimestrial asupra inflației. Mugur Isarescu, despre inflația mare din Romania. „Inflația…

- Continuam serialul dedicat ziarului ,,Curierul Bailor Slanic” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), prima publicație care a aparut intr-o stațiune din Romania, in fapt, un jurnal istoric al stațiunii Slanic-Moldova, prezentat online in premiera, care acopera…

- La o luna de la intrarea in vigoare a ordonanței de urgența data de Guvern care prevede compensarea cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au continuat sa scada. Carburantii standard se vand la inceputul lunii august cu preturi cuprinse intre 8.29 lei/l și 9.10 lei/l,…

- Mașinile electrice au prins viteza anul acesta ca urmare a crizei energetice, astfel ca vanzarile au fost de 500% fața de aceeași perioada a anului trecut. Sunt și facilitați pentru proprietarii acestor autoturisme, cum ar fi parcari gratuite in Capitala și stații de incarcare gratuite. Doar ca și aceste…