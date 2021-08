„Asta e ceva rău”: noi fisuri la Stația Spațială Internațională Cosmonautii rusi au descoperit noi fisuri in peretii unui modul al Statiei Spatiale Internationale (ISS), care ar putea sa se mareasca in perioada urmatoare, a avertizat un oficial cu rang inalt din industria spatiala rusa. „Fisuri superficiale au fost gasite in anumite locuri din modul Zarya. Asta e ceva rau si sugereaza ca fisurile vor […] The post „Asta e ceva rau”: noi fisuri la Stația Spațiala Internaționala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cosmonautii rusi au descoperit noi fisuri in peretii unui modul al Statiei Spatiale Internationale (ISS), care ar putea sa se mareasca in perioada urmatoare, a anuntat luni un oficial cu rang inalt din industria spatiala rusa, citat de Reuters. "Fisuri superficiale au fost gasite in anumite…

