Asta dovadă de curaj! Au blocat un convoi militar cu mâinile goale Cateva zeci de ucraineni au incercat marți sa opreasca mașinile și blindatele dintr-un convoi uriaș al armatei ruse. Ucrainenii, cu mainile, goale, incearca sa stopeze inaintarea convoiului rusesc. Militari ruși coborați din blindate și camioane trag focuri de arma in aer pentru a-i intimida și dispersa pe ucraineni. Nu e clar daca e vorba despre convoiul de lung de 64 de km al armatei ruse sau de un alt convoi militar. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii de rand se opun blindatelor și ataca mașinile rușilor intr-un oraș din estul țarii " #Kupyansk is #Ukraine ???????? "Despite the mayor of the city surrendered the city to #Russians , the inhabitants of the city took to the streets to show the enemy that our people cannot be defeated just…

- Armata Rusiei a intrat in orașul ucrainean Kupiansk și difileaza cu blindatele pe strazile orașului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Ucrainenii incearca sa opreasca cu mainile goale tancurilor rusești care inainteaza spre localitațile lor. Imagini impresionante au fost surprinse, luni, in satul Senikovo, regiunea Cernihiv.

- Mesaj de solidaritate al deputatului Florin-Alexandru Alexe pentru ucrainienii aflați in pericol. „Trecem prin momente dificile pentru intreaga Europa. Modul in care reacționam in fața razboiului o sa ne defineasca viitorul. Romanii dau dovada de solidaritate cu ucrainenii aflați in pericol. Voluntarii…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia. The post Ucrainenii opresc tancurile rusești cu mainile goale. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a indemnat sambata pe ucraineni sa nu depuna armele si sa apere Kievul, capitala tarii, unde armata ucraineana infrunta fortele armate ale Moscovei, la doua zile dupa invazia rusa, informeaza sambata AFP . „Sunt aici. Nu vom depune armele si ne vom apara…

- Centrul pentru Comunicatii Strategice si Securitatea Informationala a Ucrainei afirma ca armata ucraineana a recuperat localitatea Sceastia din regiunea Luhansk si a eliminat 50 de militari rusi.

- In 22 decembrie 1989, zeci de mii de bucuresteni au iesit in strada si l-au fortat pe Nicolae Ceausescu sa fuga cu un elicopter. Cateva ore mai tarziu, institutii publice erau atacate de „teroristi” cu focuri de arma. Medicii au dus zeci de raniti, sub tiruri de gloante. Dupa mai putin de opt ore de…