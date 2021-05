Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu susține ca este foarte probabil ca dosarul cu sina sa fie eliminat inainte de finalul anului. Cițu a declarat sambata ca Ministerul Finantelor a luat masuri care arata ca digitalizarea se poate face foarte repede și a dat și cateva exemple, intre care sistemele electronice de plați.

- Premierul Florin Citu crede ca "dosarul cu sina" va fi eliminat inainte de finalul anului, precizand ca Ministerul Finantelor a luat masuri care arata ca digitalizarea se poate face foarte repede. "Noi am aratat anul trecut si am aratat prin masurile pe care le-am luat la Ministerul Finantelor…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca el crede ca putem sa scapam de dosarul de sina mai repede de finalul anului si a precizat ca au fost luate masuri la Ministerul Finantelor care arata ca digitalizarea se poate face foarte rapid. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca sunt bani pentru plata medicilor de familie care vor participa la campania de vaccinare. Proiectul ordonanței guvernamentale este in curs de avizare și ar putea fi publicata in Monitorul Oficial saptamana viitoare. Premierul Florin Cițu a anunțat ca proiectul…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca e posibil ca la 1 iunie sa revenim la normal daca tot mai mulți romani se vor vaccina, in condițiile in care Romania va avea 8 milioane de doze de vaccin in lunile aprilie și mai. „Astazi voi anunța constituirea unui comitet interministerial care sa asigure de…

- Premierul Florin Citu afirma ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand adica 10% din populatie. “Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii“, adauga el. “2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID,…

- Premierul Florin Cițu a subliniat, miercuri, importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. “Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile…

- Florin Citu: Digitalizarea va aduce venituri la buget Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a reamintit astazi, la o dezbatere online, ca prioritatea mandatului sau o reprezinta digitalizarea aparatului de stat. El a spus ca proiectul cel mai important în…